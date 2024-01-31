Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туманы и дымки опустились на Москву и Подмосковье 31 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, дымка наблюдается в Москве. Из-за этого атмосферного явления видимость в городе ограничена до 6 километров. Туманы образовались в Московской области. К 06:00 они появились в Коломне и Черустях, на остальных метеостанциях фиксировали только дымку. Ожидается, что в Москве и Подмосковье туманы и думки рассеются через 2–3 часа после восхода солнца.

В среду, 31-го числа, в столице ожидается облачная погода, но местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, а температура днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова прогнозирует в Москве обновление суточного рекорда температуры на 1 февраля. Она может превысить суточный максимум, достигнутый в 2015 году, который для этой даты составляет 3,1 градуса тепла.

Ранее, 30 января, температура в городе поднялась до плюс 2,1 градуса. Этот день стал самым теплым днем с начала месяца.

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%