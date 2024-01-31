Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в начале следующей недели

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Низкое атмосферное давление ожидается в столице в конце этой недели и в начале следующей, предупредил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Как отметил синоптик, в ночь на 31 января атмосферное давление было на уровне 758 миллиметров ртутного столба – на 10–12 единиц выше нормы. Однако, по словам эксперта, в настоящее время оно стремительно снижается. Вечером ожидается 747–748 миллиметров ртутного столба, уточнил он.

"Далее процессы понижения атмосферного давления продолжатся, и к вечеру четверга оно опустится до 735 миллиметров ртутного столба. В пятницу и в субботу атмосферное давление останется пониженным – барометры будут показывать 733–734 миллиметра ртутного столба", – говорится в публикации.

Закончится неделя с показателем атмосферного давления на уровне 728 миллиметров ртутного столба, спрогнозировал Леус. В понедельник, 5 февраля, оно понизится еще на 2–3 миллиметра, а во вторник, 6 февраля, ожидается 718 миллиметров ртутного столба, добавил метеоролог.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице 1 февраля может приблизиться к максимальной для этой даты. Она уточнила, что рекорд был установлен в 2015 году, когда температура поднялась до 3,1 градуса.

До этого Леус отметил, что минувший вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. В этот день температура поднялась до 2,1 градуса.



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