Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 3 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 3 февраля, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, а в Подмосковье – от плюс 1 до минус 4 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 4 февраля температура в Москве опустится до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в Москву вернется зимняя погода. В частности, по прогнозу синоптика, в столице ожидается мороз до минус 16 градусов.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в январе в Москве была морозная погода, однако месяц порадовал жителей столицы солнцем. Оно светило в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля