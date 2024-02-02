Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его прогнозу, в столице ожидается мороз до минус 16 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс".

В субботу, 3 февраля, температура ночью понизится до минус 6–4 градусов, днем будет теплее – от минус 3 до минус 2 градусов, отметил синоптик.

"Начиная со вторника температура около нормы, и днем, и ночью – около минус 5 градусов. А дальше вполне нормальная, серьезная февральская температура. 7 февраля ночью – от минус 12 до минус 7 градусов, днем – около минус 5 градусов, что ниже нормы на 1 градус", – уточнил он.

Аналогичные погодные условия ожидаются в четверг, 8 февраля, добавил синоптик. Однако уже в пятницу, 9 февраля, температура в ночное время будет колебаться от минус 16 до минус 11 градусов, а в дневное время – от минус 10 до минус 5 градусов, что на 3–4 градуса ниже нормальных показателей, добавил специалист.

По словам Вильфанда, около минус 10 градусов прогнозируется ночью в выходные, 10 и 11 февраля, днем – от минус 6 до минус 1 градуса. Также на следующей неделе ожидается снег, предупредил он.

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности в предстоящие выходные из-за ветра, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 21:00 3 февраля до 21:00 4 февраля.

В связи с непогодой городские службы Москвы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам советовали быть внимательными на улицах.



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