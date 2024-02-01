Синоптик пообещал москвичам температуру около и выше нормы в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя месячная температура в феврале в Москве будет около и выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"То есть нехолодный месяц прогнозируется", – уточнил синоптик.

По его словам, самое начало февраля в столице начинается с очень теплой погоды, которая по климатическим нормам совпадает со значениями марта.

1 февраля в Москве будет облачная погода и возможны небольшие осадки. Однако на дорогах есть вероятность образования гололедицы, уточнили в Гидрометцентре РФ. Температура в городе днем будет от 1 до 3 градусов, а ночью – до минус 2 градусов.

Однако, по информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, уже в субботу, 3-го числа, москвичей ожидает возвращение к минусовым значениям. Ночью 3 февраля температура в Москве может упасть до минус 3–5 градусов, а днем столбики термометров будут показывать в районе 1–3 градусов.

Однако в воскресенье "будет тепло", подчеркнул тот. До этого Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера 5 февраля.

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