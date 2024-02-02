Москвичей предупредили о порывистом ветре в выходные

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности в выходные, 3 и 4 февраля, из-за ветра, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 21:00 3 февраля до 21:00 4 февраля.

Вместе с тем в столичном регионе до 21:00 понедельника, 5 февраля, объявлено предупреждение о гололедице.

В связи с непогодой городские службы Москвы проводят непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам советовали быть внимательными на улицах.

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, средняя месячная температура в феврале в столице будет около и выше нормы. Начало месяца начнется с очень теплой погоды, которая по климатическим нормам совпадает с показателями марта, указал синоптик.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля