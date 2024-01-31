Столичные службы мониторят состояние улично-дорожной сети в связи с гололедицей

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Городские службы Москвы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети в связи с прогнозируемой гололедицей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до утра 1 февраля возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений", – говорится в сообщении.

В связи с высокой вероятностью образования наледи на дорогах столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам советовали быть внимательными на улицах Москвы.

В ночь на 1 февраля в Москве ожидается ледяной дождь. В связи с предстоящими осадками Гидрометцентр РФ объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 09:00 четверга.

При этом синоптик Татьяна Позднякова заявила, что гололедица в городе сохранится вплоть до полудня. Она также рекомендовала быть москвичам осторожными за рулем и в пешеходных зонах.

Столичный главк МЧС РФ в случае необходимости рекомендовал жителям столицы обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.



Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за приближающегося ледяного дождя