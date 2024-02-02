Синоптик рассказал, когда в Москве обычно наступает весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день метеорологи не имеют точных данных о том, когда в этом году в Москву придет весна. Обычно она наступает в столице в середине марта, рассказал Москве 24 начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"По средним многолетним данным, устойчивый переход через ноль градусов в сторону положительных значений в столице происходит где-то 15 марта", – отметил синоптик.

Снежный покров обычно сходит в столице с 25 по 30 марта, но иногда задерживается до 4 апреля. При этом говорить о точных сроках прихода весны в столицу пока рано, уточнил Терешонок.

Ранее москвичей предупредили о возвращении зимней погоды на следующей неделе.

Уже с 7 февраля ночью ожидается от -12 до -7 градусов, днем – около -5 градусов, что окажется ниже нормы на 1 градус. В пятницу, 9 февраля, температура в ночное время будет колебаться от -16 до -11 градусов, а в дневное время – от -10 до -5 градусов.



Синоптики предупредили о похолодании в столице с 2 февраля