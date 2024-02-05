Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 5 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 5 февраля, в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от нуля до минус 5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в российской столице выросли за сутки на 5 сантиметров – с 39 до 44 сантиметров.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил жителей и гостей Москвы о похолодании, которое ожидается в начале предстоящей недели. К выходным температура упадет до минус 20 градусов, добавил синоптик.

Синоптики спрогнозировали интенсивные снегопады в столице на следующей неделе