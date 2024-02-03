Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в ночь на 9 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы до минус 20 градусов прогнозируются в столичном регионе в ночь на пятницу, 9 февраля, однако 11 февраля могут начаться оттепели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В понедельник дневной максимум уже не перешагнет нулевую отметку, во вторник днем ожидается минус 2 – минус 4. В среду температурный фон продолжит понижаться, и вернется в рамки климатической нормы, после полудня термометры покажут минус 5 – минус 7 градусов", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, в ночь на 7 и 8 февраля температура составит около минус 10 градусов. В выходные дни, 10 и 11 февраля, не исключены оттепели, указал синоптик.

"Но это еще далеко не последние морозы нынешней зимы, которая в столице по климатическим нормам заканчивается только 21 марта", – отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в Москву вернется зимняя погода. В частности, по прогнозу синоптика, в столице ожидается мороз до минус 16 градусов.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в январе в Москве была морозная погода, однако месяц порадовал жителей столицы солнцем. Оно светило в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля