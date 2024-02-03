03 февраля, 17:38Общество
Синоптик предупредил москвичей о неоднородной погоде в феврале
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Средняя температура воздуха в феврале окажется выше нормы, однако погода может быть неоднородной с резкими изменениями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Как он отметил, аналогичная ситуация наблюдалась в декабре, когда перепады температур были резкими и сильными.
"Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца – экстремально холодная, а вторая – экстремально теплая. Это, как говорят, средняя температура по больнице", – цитирует синоптика РИА Новости.
Кроме того, метеоролог призвал не строить завышенных ожиданий от погоды.
Ранее Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в Москву вернется зимняя погода. В частности, по прогнозу синоптика, в столице ожидается мороз до минус 16 градусов.
До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в январе в Москве была морозная погода, однако месяц порадовал жителей столицы солнцем. Оно светило в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц.
Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля
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