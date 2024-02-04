Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидает похолодание в начале будущей недели. К выходным температура упадет до минус 20 градусов, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

"Зима возвращается в столицу. В начале следующей недели температура воздуха опустится до минус 3–6 градусов. Также в понедельник и вторник выпадет снег. В среду, 7 февраля, морозы преодолеют отметку в минус 10 градусов", – подчеркнул он.

Как указал метеоролог, столбики термометров будут понижаться на протяжении всей недели. К 8 февраля температура опустится до минус 15 градусов, добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в ночь на пятницу, 9 февраля, в столичном регионе прогнозируются морозы до минус 20 градусов. Однако, добавил синоптик, уже 11 февраля могут начаться оттепели.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура воздуха в феврале окажется выше нормы, однако погода может быть неоднородной с резкими изменениями. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в декабре, когда перепады температур были резкими и сильными.

Синоптики спрогнозировали потепление 4 февраля в столице