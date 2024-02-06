06 февраля, 06:35Общество
Москвичам рассказали о погоде 6 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 6 февраля, в столице и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза.
Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.
Из-за гололедицы в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности . Предупреждение будет актуально до 21:00 6 февраля.
Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что температура воздуха ночью в субботу, 10 февраля, может упасть до минус 21 градуса.
"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 6 февраля
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