Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Еще более тысячи рабочих мест будет создано на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". О реализации масштабного проекта рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Активное строительство идет на площадке "Алабушево". Там выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства.

Как отметил мэр, первые три корпуса и КПП уже сданы в эксплуатацию. Предприятия смогут получить особый статус и значительные налоговые льготы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.