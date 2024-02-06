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06 февраля, 08:45

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Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

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Еще более тысячи рабочих мест будет создано на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". О реализации масштабного проекта рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Активное строительство идет на площадке "Алабушево". Там выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства.

Как отметил мэр, первые три корпуса и КПП уже сданы в эксплуатацию. Предприятия смогут получить особый статус и значительные налоговые льготы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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