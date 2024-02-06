Москвичи проголосуют за экскурсии нового выпуска аудиогида "Парки в деталях"

Фото: ag.mos.ru

Жителям Москвы предложили принять участие в голосовании за экскурсии нового выпуска аудиогида "Парки в деталях", которое проходит на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что аудиогид может пополниться 20 новыми турами, так как гражданам предложили выбрать до 5 вариантов разных парков на севере, юге, западе и востоке столицы.

На севере Москвы предлагается выбрать парки:

этнографическая деревня Бибирево; Бабушкинский парк; парк "Ангарские пруды"; парк "Долгие пруды"; ландшафтный парк ВДНХ; сквер по Олонецкому проезду; парк "Сад будущего"; парк "Акведук"; Грачевский парк; парк "Головинские пруды".

ландшафтный парк "Южное Бутово"; спортивный парк в Десеновском поселении; парк "Филатов луг"; историко-мемориальный парк "Редут 1812 года"; парк "Академический"; Боровский парк; парк на правом берегу реки Десны; парк "Долина реки Чертановки"; парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки; парк в пойме реки Жужи.

парк Победы; природный заказник "Воробьевы горы"; парк "Северное Тушино"; парк "Козловский лес"; зона отдыха "Красногвардейские пруды"; парк Олимпийской деревни; парк "Братцево"; парк Декабрьского восстания.

парк "Измайловский"; парк "Сокольники"; Перовский парк; Кусковский лесопарк и усадьба Кусково; Новокосинский парк; Лефортовский парк; парк "Горка"; сад имени Баумана; детский парк имени Н. Н. Прямикова; парк у Гольяновского пруда.

На юге города это:В список парков в западной части столицы вошли:А для востока города горожанам предлагают выбрать из зеленых зон:В пресс-службе уточнили, что аудиогиды готовит редакция проектного офиса программы "Мой район". Благодаря этому граждане смогут узнать историю столичных зеленых зон. Сейчас москвичам доступно 30 выпусков гида, включая экскурсии по паркам "Фили", "Ходынское Поле", "Покровское-Стрешнево" и другим.

Ранее стало известно, что новогодние аудиогиды по каткам в московских парках были озвучены при помощи искусственного интеллекта. По информации заммэра города Натальи Сергуниной, такие записи помогут узнать факты из истории знаковых мест Москвы и о самой традиции катания на коньках.

Также обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Информация об экспонатах теперь доступна на русском, китайском, английском, немецком, французском и арабском языках.

На ВДНХ подвели итоги реставрации, проведенной в 2023 году