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27 января, 11:30

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Собянин: в Москве рекордно низкий уровень безработицы

Собянин: в Москве рекордно низкий уровень безработицы

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

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Во многом благодаря нацпроекту "Производительность труда" в Москве отмечается рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, к концу 2023 года в проекте участвовало 260 столичных предприятий. Средний рост производительности труда на одном производстве составлял 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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