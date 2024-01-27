Собянин: в Москве рекордно низкий уровень безработицы

Во многом благодаря нацпроекту "Производительность труда" в Москве отмечается рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, к концу 2023 года в проекте участвовало 260 столичных предприятий. Средний рост производительности труда на одном производстве составлял 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.