Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 800 электробусов поставят в Москву до конца текущего года, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

По словам мэра, в прошлом году город получил более 350 транспортных средств. Всего по Москве сейчас курсируют свыше 1 400 электробусов, уточнил градоначальник.

"Инновационная техника выходит на маршруты вместо автобусов. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду. Все электробусы – российского производства. Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла", – отметил Собянин.

Это означает, что сам производитель должен следить за их состоянием в течение 15 лет, объяснил градоначальник.

Он также обратил внимание, что в городе начали создавать специальные электробусные парки. В настоящее время их построено три – "Салтыковка", "Митино" и "Красная Пахра".

Ранее Дептранс Москвы рассказал, что электробусы крупнейшего в Европе парка "Красная Пахра" в прошлом году совершили свыше 1,8 миллиона поездок. Первый в России парк электробусов в 2022 году вышел на маршруты в ТиНАО. Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, сейчас "Красная Пахра" обслуживает 9 маршрутов.

Парк имеет ряд особенностей, в частности, он является самым большим в РФ с площадью 10 гектаров, или 14 футбольных полей, имеет свыше 200 зарядных постов и 34 зарядные станции для электробусов, его мощности позволяют обслуживать до 500 электробусов большого класса.



Новые электробусы начали курсировать по маршруту с806