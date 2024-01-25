Почти 2 млн поездок совершили электробусы из парка "Красная Пахра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электробусы крупнейшего в Европе парка "Красная Пахра" в прошлом году совершили свыше 1,8 миллиона поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Первый в России парк электробусов в 2022 году вышел на маршруты в ТиНАО. Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, сейчас "Красная Пахра" обслуживает 9 электробусных маршрутов.

Парк имеет ряд особенностей, в частности, он является самым большим в РФ с площадью 10 гектаров, или 14 футбольных полей, имеет свыше 200 зарядных постов и 34 зарядные станции для электробусов, его мощности позволяют обслуживать до 500 электробусов большого класса. Кроме того, на территории парка находится сервисный центр ЦОДД, благодаря которому специалисты стали оперативнее ремонтировать светофоры и дорожные знаки в ТиНАО.

Кроме того, в 2023 году недалеко от парка стартовало строительство двух уникальных российских предприятий. Речь идет о заводе "Росатома", который будет выпускать тяговые батареи для электробусов и электромобилей. Также там строится Консолидированный центр "КАМАЗ", обслуживающий городской электротранспорт.

"В прошлом году российский электротранспорт "Красной Пахры" вышел еще на 4 маршрута. С новыми поставками еще больше пассажиров будут ездить на комфортной и безопасной российской технике", – сказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что около 20 маршрутов городского транспорта Москвы улучшили в декабре 2023 года. Для удобства пассажиров в регионах появилось порядка 50 новых остановок автобусов и электробусов, также более 20 заменили на новые.

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