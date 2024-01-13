Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2023 году столичные электробусы вышли на 39 маршрутов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это в три раза больше, чем в 2022 году, и более чем в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Таким образом, прошедший год стал рекордным для экологичного транспорта.

Электробусы полностью заменили автобусы на 35 маршрутах, а еще на четырех стали работать вместе с автобусами. За прошедший год на них совершили больше 6,8 миллиона поездок.

Помимо этого, в прошлом году в Москве открыли сразу два современных электробусных парка: "Митино" в СЗАО и "Салтыковку" в ВАО. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это важный шаг в развитии инфраструктуры наземного электротранспорта, который позволяет организовывать новые экомаршруты по всему городу.

"В Москве уже около 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы. За 2023 год на них совершили свыше 135 миллионов поездок. По крупнейшему в Европе контракту мы получаем электробусы только российского производства", – сказал Ликсутов.

В конце прошлого года сообщалось, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Как рассказал Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1,3 тысячи электробусов.

В столице уже более 110 маршрутов, на которых работают электробусы. В среднем в рабочий день на них совершаются свыше 500 тысяч поездок. Заммэра также сообщил, что в городе продолжают строить новые дома для такого вида транспорта, а по крупнейшему в Европе контракту столица получает новую технику российского производства.

Электробусы в Москве решили запустить еще на четырех городских маршрутах