Еще два электробусных маршрута запустили на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На востоке столицы заработали еще два маршрута электробусов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, электробусы заработали на маршрутах 14 и с613. В будние дни на них совершают около пяти тысяч поездок.

Маршруты соединили районы Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки и город Реутов. Они проходят через станции метро "Выхино", "Новокосино", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", а также МЦД Реутов, Косино и Ухтомская.

С начала года в Москве запустили уже 28 электробусных маршрутов, отметил Ликсутов.

Ранее в столице запустили электробусы на маршруте м2. Это один из самых популярных и протяженных городских маршрутов. В среднем в будний день по нему совершается около 22 тысяч поездок.

Сам маршрут проходит от станции метро "Парк Победы" через центр Москвы до станции "Владыкино".

До этого заммэра рассказал, что основной парк столичного наземного городского транспорта станет полностью электрическим к 2030 году. Он отметил, что останется резерв из дизельных автобусов на случай чрезвычайных ситуаций.

Электробусы выйдут на маршрут М2 – от "Парка Победы" до "Владыкина"