Парк наземного транспорта Москвы станет полностью электрическим к 2030 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Основной парк наземного городского транспорта Москвы станет полностью электрическим к 2030 году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что при этом останется резерв из дизельных автобусов. Это необходимо на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в ноябре столичный парк наземного транспорта пополнится 60 экологичными электробусами. После всей подготовки их введут в маршруты. Основное отличие электробусов заключается в увеличенном до 80–90 километров запасе хода, а также в электрическом отопителе. Кроме того, в данный вид транспорта добавили передний маршрутоуказатель и адаптивную систему освещения.

Москва подписала крупный в Европе договор на поставку 1 200 электробусов до конца следующего года. На данный момент более 200 экологичных электробусов уже можно встретить на маршрутах города.

Сергей Собянин сообщил, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. Он уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Мэр объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов.

К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов