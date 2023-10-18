Собянин: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По его информации, в конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы. Так, современные маневренные новые электробусы теперь курсируют по маршрутам 762 (МЦД Курьяново – метро "Братиславская"), т74 (МЦД Курьяново – метро "Кузьминки") в ЮВАО и 875 (город Троицк (микрорайон В) – МЦД Крекшино) в ТиНАО. На них совершается более 7,5 тысячи поездок в рабочие дни.

Уточняется, что четвертым электробусным маршрутом стал шаттл под номером 555 для студентов МФТИ от станции метро "Физтех" в СВАО. Проезд на нем бесплатный, расписание учитывает график занятий студентов. Помимо этого, для удобства студентов создали дополнительную остановку возле общежития № 13 – "ДХЗ ТОС".

Собянин уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Весной город заключил контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ".

Мэр объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов. Передний указатель увеличили на 18%, его гораздо лучше видно издалека. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток для комфорта пассажиров.

Главным градоначальник назвал увеличение запаса хода с 40–50 до 80 километров, электробус едет дальше после подзарядки. При этом Москва продолжает развивать зарядную инфраструктуру, строить для электробусов современные технологичные дома.

Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" открылся в ТиНАО в 2022 году. Еще один – "Митино" заработал в июле этого года на северо-западе Москвы.

"Бесшумные, экологичные, надежные электробусы идеально подходят для такого динамичного мегаполиса, как Москва. Поэтому количество электробусных маршрутов будет только расти", – подвел итог Собянин.

Ранее сообщалось, что более 200 новых электробусов поступило с начала 2023 года в столицу. На данный момент в Москве их более 1 250, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого мэр сообщил, что завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. По его мнению, без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно.

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