Более 200 новых электробусов поставили в столицу с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 200 новых электробусов поступило с начала 2023 года в Москву. Их собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО "КамАЗ" в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент в столице есть более 1 250 электробусов, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Техника российского производства обеспечивает безопасные и комфортные поездки пассажиров. Кроме того, благодаря заказу Москвы сохраняются рабочие места.

В ближайшее время ожидаются машины от Ликинского автобусного завода. Заммэра напомнил, что городской транспорт обновляется по поручению Сергея Собянина.

На сайте также уточнили, что электробусы новой поставки курсируют в разных округах столицы, 22 подобных маршрута заработали с начала этого года.

Ранее мэр сообщил, что завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. По его мнению, без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно.

Также Ликсутов заявил, что маршруты наземного городского транспорта в Южном округе Москвы начнут переводить на электробусы. Он добавил, что ультрабыстрые зарядные станции для электробусов начали устанавливать на Саратовской улице. Всего их будет 12, и они смогут заряжать более 70 электробусов в сутки.

Новая конечная станция для автобусов и электробусов открылась у МЦД Остафьево