Собянин: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе подписания 29 сентября соглашения о сотрудничестве в сфере электромобилестроения с "Росатомом" и производителем "КамАЗ".

"Без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно. С такими партнерами, как "Росатом", "КамАЗ", я думаю, этот проект у нас удастся", – сказал градоначальник, выразив надежду на то, что производство удастся запустить уже через два года.

В свою очередь, первый замгендиректора "Росатома" Александр Локшин рассказал, что на предприятии будут использоваться технологии, разработанные в госкорпорации. По его словам, в дальнейшем производство планируется масштабировать, чему поспособствует наличие гарантированного рынка сбыта.

Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин между тем добавил, что трехстороннее сотрудничество позволит создать современный продукт по приемлемой себестоимости. Он также выразил уверенность в том, что взаимодействие с "Росатомом" даст представление о том, какие батареи будут востребованы в ближайшем будущем.

В ходе мероприятия также был подписан офсетный контракт между "Мосгортрансом" и компанией "Рэнера", по которому будет построено предприятие по производству модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек.

В рамках подписанных документов Москва берет на себя обязательство за один год построить производственные здания, а затем в течение шести лет закупить у предприятия свыше 155 тысяч батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и электросудов. "Росатом" в свою очередь оснастит производство оборудованием, а "КамАЗ" возьмет на себя внедрение продукции завода в собственный транспорт.

Предприятие площадью 160 тысяч квадратных метров построят на участке площадью 20,4 гектара в селе Красная Пахра. Оно сможет выпускать до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов в год. На заводе создадут 900 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2025–2026 годах.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке "Руднево" открыли крупный промышленный комплекс площадью более 93 тысяч квадратных метров. На его строительство ушло девять месяцев. Ожидается, что там смогут трудиться до 1,5 тысячи человек.



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