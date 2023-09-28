Городские программы Москвы отражают развитие ключевых отраслей экономики РФ – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские программы Москвы сегодня корректируются с учетом целей развития ключевых отраслей российской экономики. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи новоизбранных глав регионов РФ с президентом.

"Все программы развития (Москвы) не только не отменяем, но и делаем их более интенсивными, более глубокими и более сложными, делая упор не только на наши полномочия, <...> но и на развитие ключевых отраслей экономики", – сказал мэр.

Так, заметил градоначальник, в российской столице сегодня строятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, развивается производство микроэлектроники, автомобилей и лекарств.

Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку глав регионов РФ, добавив, что их успехи обусловлены в том числе высокими рейтингами президента и проводимой им политики. При этом Собянин призвал коллег пересмотреть планы по развитию своих регионов: по его словам, у большинства они амбициозны, но требуют доработки с учетом текущих реалий.

"Вы правильно сказали, что такие результаты – но особенно то, что эти результаты основываются на таком национальном духовном подъеме – <...> нас обязывают <...> работать с полной ответственностью и полной эффективностью", – подытожил мэр Москвы.

С 8 по 10 сентября в Москве проходили выборы мэра. Сергей Собянин победил на них во всех районах столицы, набрав 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов). 18 сентября он официально вступил в должность мэра, принеся присягу на инаугурации в концертном зале "Зарядье".



Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы