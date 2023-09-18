Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, принеся присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", – заявил он во время присяги.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова вручила Сергею Собянину удостоверение об избрании и знак мэра Москвы – медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель города Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах столицы, набрав 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября.

Ранее Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.



Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы