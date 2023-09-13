Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина избранным мэром столицы. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома.

Отмечается, что ранее комиссия утвердила итоги выборов мэра Москвы. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов), тем самым одержав победу. Явка избирателей составила 42,5%.

В сообщении напомнили, что на выборах мэра Москвы в 2018 году явка была на уровне 30,9%. Тогда Собянин набрал 70,1% голосов.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

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