"Единая Россия" одержала победу на прошедших выборах – Турчак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Можно считать, что партия "Единая Россия" одержала победу на прошедших выборах, сообщил секретарь Генерального совета фракции Андрей Турчак.

"Подведение результатов еще продолжается, но практически по всем регионам 99% бюллетеней обработано. Можно сказать, что "Единая Россия" в этом электоральном цикле одержала убедительную общую победу", – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что в ходе голосования не было допущено нарушений, которые могли бы повлиять на выборы. Турчак уточнил, что свыше 40 тысяч наблюдателей от "Единой России" следили за порядком на избирательных участках.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин объявил, что "Единая Россия" набрала 78,03% голосов на выборах в Народный совет республики по результатам обработки 100% протоколов.

В свою очередь, председатель фракции Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" 11 сентября приступит к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

В ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования политик подчеркнул, что президентские выборы являются главными в России.



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