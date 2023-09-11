"Единая Россия" в ДНР набирает 78,03% голосов после обработки 100% протоколов – Пушилин

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Партия "Единая Россия" набрала 78,03% голосов на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись", – заявил он.

Врио главы ДНР отметил, что не может не порадоваться высоким результатом партии, как ее пресс-секретарь. Пушилин подчеркнул, что таким образом состоялись первые выборы в ДНР по законам России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах РФ. Официальный представитель Кремля отметил, что в отдельных случаях регионы проявляют героизм, проводя голосование.



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