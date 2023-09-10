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10 сентября, 23:15

Политика

Зампред ЦИК высоко оценил качество проведения выборов в Москве

Зампред ЦИК высоко оценил качество проведения выборов в Москве

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Выборы мэра Москвы состоялись с рекордной явкой. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

Как заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, за три дня голосования заблокировано и предотвращено более 30 тысяч атак на ресурсы ДЭГ. Основная масса пришлась на сайт vybory.gov.ru, отметил он.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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