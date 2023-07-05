Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, которые необходимы для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

Собянин в том числе предоставил необходимые для выдвижения подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве.

Мосгоризбирком примет решение по вопросу регистрации Собянина в качестве кандидата на выборах в ближайшее время.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На выборы градоначальника выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Леонид Зюганов – от КПРФ, Сергей Собянин – от "Единой России" и Борис Чернышов – от ЛДПР.

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