Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Сивцов

Одиннадцать человек подали документы на выборы мэра Москвы, регистрация кандидатов продлится еще 5 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Шестеро кандидатов выдвинулись от политических партий, пятеро – самовыдвиженцы. При этом ни один зарегистрированный не является иноагентом.

Выдвижение кандидатов на выборы мэра Москвы продлится до 6 июля. Для выдвижения кандидатам потребуется собрать 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления.

Выборы на пост столичного мэра состоятся с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, так как тот хорошо себя показал во время пандемии коронавируса.

От КПРФ на выборах примет участие внук главы партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов. Кроме него, на пост градоначальника претендуют Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от "Новых людей", Сергей Собянин от "Единой России" и Борис Чернышов от ЛДПР.

Политические партии начали подготовку к выборам мэра Москвы