Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах главы региона, запланированных на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения "Единой России".

"Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев подал документы в Избирательную комиссию Московской области. <...> После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение", – говорится в сообщении.

Документы у Воробьева приняли лично председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, а также его заместитель и начальник правового управления ведомства.

Отмечается, что кандидатуру действующего главы региона партия выдвинула еще 14 июня. Ее поддержали 380 делегатов партийной конференции.

Ранее Московская областная дума назначила выборы губернатора Подмосковья на 10 сентября. После публикации соответствующего документа, который был одобрен 8 июня, у кандидатов есть 20 дней, чтобы подать документы в избирательную комиссию.

