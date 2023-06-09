Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин заявил, что принял решение вновь баллотироваться на пост мэра столицы. Он обратился к гражданам города и выразил надежду на то, что они поддержат его на предстоящих выборах. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", – отметил он.

Собянин добавил, что одними из сложностей на пути стали санкции, в условиях которых необходимо продолжать поддержку и развитие экономики Москвы, сохранять защищенность граждан города.

Он также подчеркнул необходимость поддержки российских военных, принимающих участие в специальной военной операции.

"От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!" – резюмировал Собянин.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что столичное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.

Он назвал выборы мэра Москвы главным политическим событием и отметил, что задачей партии является обеспечение победы своему кандидату.



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