Собянин подал в МГИК документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборы мэра Москвы.

Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, Сергей Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также другие необходимые документы.

Председатель комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова приняли документы Собянина. После проверки члены комиссии выдали ему письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Собянин выдвигается от партии "Единая Россия". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает кандидатуру Собянина на выборах московского градоначальника.

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра