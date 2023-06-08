Песков: Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна. Песков подчеркнул, что Москва – один из передовых, системообразующих регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития страны.

"Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", – пояснил представитель Кремля.

Депутаты Мосгордумы утвердили документ о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября. Избирательная кампания стартует сразу после публикации постановления.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, инициатива о назначении даты была внесена 30 мая. Согласно федеральному законодательству, МГД назначает выборы мэра столицы за 90–100 дней до единого дня голосования. В 2023 году его назначили на 10 сентября.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о создании новой избирательной платформы к выборам 2024 года. На встрече с Владимиром Путиным он заявил, что ее протестируют во время предстоящих региональных выборов.