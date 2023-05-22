В Кремле оценили предложение Миронова выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году

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Идея лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова о выдвижении Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году показывает высокий уровень поддержки нынешнего президента РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий", – подчеркнул он.

До этого Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии выдвинуть действующего главу государства Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Он пообещал, что позднее это предложение будет поставлено на отдельное голосование.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Он добавил, что Путин пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов.

Также Песков сообщил, что в условиях спецоперации на Украине появились предложения отложить предстоящие в сентябре региональные и местные выборы в России, а также президентское голосование 2024 года.