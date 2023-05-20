13:43Политика
Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году
Фото: kremlin.ru
Лидер Справедливой России – За правду Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии выдвинуть действующего главу государства Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году.
Он пообещал, что позднее это предложение будет поставлено на отдельное голосование.
Ранее Миронов сообщил, что предложит съезду партии не выдвигать кандидата на предстоящие президентские выборы и поддержать Путина.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Он добавил, что Путин пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов, так как в данный момент занят другими делами.
Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что в условиях спецоперации на Украине появились предложения отложить предстоящие в сентябре региональные и местные выборы в России, а также президентское голосование 2024 года.
Читайте также