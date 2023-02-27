13:50Происшествия
Песков заявил, что у него нет новой информации по делу об убийстве Немцова
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет каких-либо новых данных по делу об убийстве Бориса Немцова.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, стало ли понятно, кто мог быть заказчиком.
"Мне сейчас нечего пока добавить, не располагаю какой-либо информацией про следствие", – сказал он.
Немцов был убит в центре столицы 27 февраля 2015 года.
Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
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