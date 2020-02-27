В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

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Открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге – это суверенное право городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако он добавил, что в России предпочли бы, чтобы администрация чешской столицы одновременно не забывала про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали жизнями для освобождения города от нацистов и фашистов.

На вопрос о том, как Кремль отметит годовщину убийства Немцова, Песков ответил, что никак. По его словам, это не повод для отмечания.

Городской совет Праги решил переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова. А аллею в микрорайоне Бубенеч рядом с посольством РФ планируют назвать именем убитой российской журналистки Анны Политковской.

В Москве в 2017-м с дома Немцова на Малой Ордынке сняли мемориальную доску его памяти. В Москомнаследии сообщили, что установку не согласовали с властями, поэтому ее демонтировали.

Памятный знак на месте убийства Немцова должен быть установлен только в соответствии с законом, заявил Владимир Путин. Для этого должно пройти 10 лет после смерти, пояснил он.

В Вашингтоне в 2018 году открылась площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). ​Название получил небольшой перекресток напротив главного входа в российское посольство.

В 2019-м комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США требовал выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к преступлению. В частности, американские политики осудили российские власти. По их мнению, Москва скрыла обстоятельства убийства.

Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пятерых исполнителей убийства осудили на сроки от 11 до 20 лет. Дочь Немцова Жанна обжаловала приговор в Верховном суде.

По данным следствия, осенью 2014 года им предложили убить Бориса Немцова не менее чем за 15 миллионов рублей. Злоумышленники приехали к дому Немцова и следили за ним. Они привели план в действие вечером, когда Немцов и его знакомая Анна Дурицкая шли домой. В него выстрелили шесть раз, после чего политик скончался на месте.