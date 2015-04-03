Детей Бориса Немцова признали потерпевшими

Фото: M24.ru

Следствие признало четверых детей убитого политика Бориса Немцова потерпевшими в рамках уголовного дела, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката семьи Вадима Прохорова.

"Сегодня можно уже объявить, что Жанна, Дина, Антон и Софья Немцовы признаны потерпевшими по делу", – сказал Прохоров.

Адвокат отметил, что будет представлять интересы детей политика. "Теперь мы можем заявлять ходатайства, нас будут знакомить с постановлениями о назначении экспертиз и так далее", – сказал адвокат.

Ходатайства о признании потерпевшими дети Немцова написали 30 марта. На прошлой неделе начался процесс приглашения их в Следственный комитет для допроса. Следователи уже допросили Екатерину Одинцову, мать Дины и Антона Немцовых, и самого Антона.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой.

Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".