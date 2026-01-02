Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 17:03

Политика

Медведев заявил, что Финляндия уже платит за свою русофобию

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, заявил, что Финляндия уже платит за свою "гнусную русофобию".

"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года", – заявил он на своей странице в соцсети X.

Медведев добавил, что страна уже сейчас расплачивается за такую позицию, подчеркнув, что пока Стубб говорит, граждане Финляндии "оплачивают счет".

До этого Стубб в своем новогоднем обращении заявлял, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Также он призвал активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. Отмечалось, что идея отчасти была вызвана давлением со стороны Евросоюза, который требует, чтобы Финляндия в этом десятилетии восстановила несколько миллионов гектаров болот.

Как пишут СМИ, армия Финляндии тем временем наращивает вооружение, ожидая возможный военный конфликт с Россией. Финские военно-воздушные силы (ВВС) решили оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120D3.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Читайте также


политика

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика