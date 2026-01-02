Медведев заявил, что Финляндия уже платит за свою русофобию

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, заявил, что Финляндия уже платит за свою "гнусную русофобию".

"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года", – заявил он на своей странице в соцсети X.

Медведев добавил, что страна уже сейчас расплачивается за такую позицию, подчеркнув, что пока Стубб говорит, граждане Финляндии "оплачивают счет".

До этого Стубб в своем новогоднем обращении заявлял, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Также он призвал активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. Отмечалось, что идея отчасти была вызвана давлением со стороны Евросоюза, который требует, чтобы Финляндия в этом десятилетии восстановила несколько миллионов гектаров болот.

Как пишут СМИ, армия Финляндии тем временем наращивает вооружение, ожидая возможный военный конфликт с Россией. Финские военно-воздушные силы (ВВС) решили оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120D3.