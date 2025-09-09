Форма поиска по сайту

09 сентября, 04:14

Политика

Медведев заявил, что РФ не собирается "миндальничать" с Финляндией

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Правительство Финляндии должно понимать, что возможное противостояние с Россией приведет их страну к краху. Москва больше не будет "миндальничать", заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", передает ТАСС.

Политик указал, что финские власти "в припадке реваншизма" подготавливают новую военную инфраструктуру для очередной агрессии против России.

"Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa – что заказываешь, то и получаешь", – добавил Медведев.

В этой же статье он отмечал, что политика финских властей дает России все основания для пересмотра отказа от компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что после вступления в НАТО страна начала попирать ранее подписанные соглашения. По словам Медведева, подобный "ревизионизм должен быть жестко пресечен".

Замглавы Совбеза РФ также написал, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией.

