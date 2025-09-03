Захарова назвала мракобесием слова Стубба о "победе" над СССР

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе над СССР в 1944 году являются мракобесием. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он же до чего договорился? Что они, финны, – я не знаю вообще, как финны все еще терпят его – договорились с Россией, с Советским Союзом, в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом", – сказала дипломат.

Захарова добавила, что подобные высказывания допускают в угоду времени. Она также напомнила, что в тот год Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма.

"Пожалуйста, пусть сражаться начинают с киевским режимом как с действительно продолжателем идеи нацизма и гитлеризма. Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону какого-то контакта с Россией", – заключила Захарова.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия "одержала победу" в войне с СССР в 1944 году, при этом сохранив свою независимость. Он также сравнил текущую ситуацию на Украине с положением своей страны в то время и выразил оптимизм в отношении урегулирования украинского конфликта.

Однако позже Стубб категорически отверг, что подразумевал под этими словами необходимость Украины пойти на территориальные уступки по аналогии с Хельсинки.

В свою очередь, Захарова призвала Стубба "повернуть штыки" против режима украинского президента Владимира Зеленского.