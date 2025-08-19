Форма поиска по сайту

19 августа, 08:59

Политика

Президент Финляндии Стубб оправдался за сравнение Украины с Финляндией 1944 года

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое высказывание, в котором сравнил текущую ситуацию на Украине с положением Финляндии в 1944 году, передает Life.ru.

Стубб на встрече главы Штатов Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским выразил оптимизм в отношении урегулирования украинского конфликта, ссылаясь на опыт своей страны в 1944 году. Затем, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Киев должен пойти на территориальные уступки по аналогии с Хельсинки, Стубб категорически это отверг.

Он уточнил, что ситуация в 1944 году была другой, так как Финляндия выступала в качестве одной из сторон конфликта и "не имела выбора". Финский лидер сделал акцент на трех основополагающих принципах государственности: независимости, суверенитете и территориальной целостности. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, однако утратила часть своего суверенитета и территории.

"Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства", – резюмировал Стубб.

Переговоры Трампа с лидерами Европы и Зеленским прошли 18 августа. Глава Белого дома назвал прошедшую встречу "очень плодотворной". По его словам, стороны обсуждали гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться европейскими странами при координации с США.

Американский президент также созвонился с Владимиром Путиным. В ходе разговора они высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.

Политолог прокомментировал переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

