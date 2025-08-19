Рубио: в разработке гарантий для Украины примут участие не только страны ЕС

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что в выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать не только страны Евросоюза, но и государства, не входящие в организацию. Он этом политик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Рубио подчеркнул, что работа над гарантиями уже ведется. По его словам, они должны быть "созданы после мирного соглашения, чтобы Украина могла чувствовать себя в безопасности в будущем".

Госсекретарь добавил, что Вашингтон надеется на подписание соглашения по урегулированию конфликта на трехсторонней встрече президентов России, США и Украины.

В Белом доме 18 августа прошли переговоры по украинскому конфликту. В них приняли участие лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, а также представили стран Евросоюза.

Американский президент заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Заленский при этом допустил обсуждение на трехсторонней встрече "территориальных вопросов" и других "чувствительных тем". Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

Также украинский президент впервые заявил, что не будет требовать прекращения огня как условие для продолжения контактов с Россией.

Трамп позднее позвонил Владимиру Путину. Во время телефонного разговора лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.