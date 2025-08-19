Зеленский впервые заявил, что Украина не будет настаивать на прекращении огня

Фото: ТАСС/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом впервые допустил, что Киев не будет требовать прекращения огня как условии для продолжения переговоров с Россией.

Также Зеленский заявил, что готов вести с РФ диалог по территориям. Но только с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, точная дата встречи двух лидеров еще не определена.

Украинский президент добавил, что детали гарантий безопасности, которые обсуждались в Белом доме, будут проработаны в течение 10 дней. Они должны будут вступить в силу после урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина предложила Вашингтону приобрести вооружений на 90 миллиардов долларов, в том числе самолеты и системы ПВО.

Встреча Зеленского, Трампа и лидеров Евросоюза состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Заленский в ходе встречи заявил, что "территориальные вопросы" и другие "чувствительные темы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США. Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

После завершения переговоров американский лидер позвонил Владимиру Путину. Во время телефонного разговора лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух следующих недель. Также политик считает, что после этой двусторонней встречи Трамп пригласит Путина и Зеленского на трехстороннюю встречу.