Зеленский заявил, что вопросы территорий будут обсуждаться на трехсторонней встрече

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и представителями стран Евросоюза в Белом доме заявил, что "территориальные вопросы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США.

Зеленский добавил, что также на трехсторонней встрече будут подняты и другие "чувствительные вопросы". Он отметил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

Украинский президент сообщил, что темами встречи с президентом США Дональдом Трампом стали гарантии безопасности для Киева и гуманитарные вопросы. При этом он не уточнил, что включают в себя гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

После завершения переговоров в формате один на один Трамп и Зеленский приступили к переговорам с европейскими лидерами. В ходе которых президент Франции Эммануэль Макрон призвал организовать четырехстороннюю встречу между Россией, Украиной, США и представителями стран Евросоюза. По его словам, такая встреча должна стать завершающим этапом этих переговоров, потому что речь идет о гарантиях безопасности для всего европейского континента.