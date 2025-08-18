МИД призвал Великобританию не мешать переговорщикам РФ и США по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Великобритании стоит отказаться от политических гамбитов и прекратить мешать работе российских и американских переговорщиков по украинскому вопросу. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве призвали Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических шагов. Также в МИД РФ отметили, что своей нынешней политикой Лондон не оставляет Украине шансов выйти из конфликта переговорным путем и только продлевает страдания украинцев.

Переговоры российской и американской делегаций во главе с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялись на Аляске 16 августа. Российский лидер подчеркнул, что встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

После чего американский лидер сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Эти переговоры, по информации СМИ, могут пройти 22 августа.