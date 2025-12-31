В УВКПЧ ООН не стали комментировать атаку на резиденцию Путина

Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказалось комментировать украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сказано в заявлении в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Отмечается, что этот инцидент в УВКПЧ ООН оставили без комментариев, ссылаясь на неподтвержденность данных.

Об атаке на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, стало известно в ночь на 29 декабря. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Согласно отчету начальника зенитных ракетных войск ВКС России Александра Романенкова, нападение было целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным.

